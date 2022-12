Giornata a Bologna per i 18enni residenti a Cerrione

Ieri il comune di Cerrione ha regalato una giornata a Bologna ai diciottenni residenti in paese. Incontro con la guida davanti in piazza Nettuno, dove è stata ammirata la famosa fontana.

In seguito è stato il turno della Basilica di San Petronio, seguita poi da una passeggiata guidata sotto i portici fino a vedere la casa di Lucio Dalla, la torre degli Asinelli, piazza Santo Stefano e molti altri angoli suggestivi della città. Emozionante la visita alla più antica Università d'Europa, che nel corso dei secoli ha formato medici famosissimi. Per finire pranzo con prodotti locali. In serata il rientro a Cerrione.