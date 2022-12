Saldi invernali: al via dal 5 gennaio

Cominceranno giovedì 5 gennaio 2023 i saldi invernali nei negozi della città e termineranno giovedì 2 marzo 2023. La data è fissata con l'ordinanza a firma del Sindaco Claudio Corradino che, come di consuetudine, recepisce le disposizioni della legge regionale per i periodi invernale ed estivo delle vendite di fine stagione a prezzo ribassato. In Piemonte l'inizio è stabilito nel primo giorno feriale prima dell'Epifania.