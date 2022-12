Pedemontana, ecco 384 milioni per lavori. Pichetto: "Opera strategica, sono molto soddisfatto"

La Pedemontana si farà. Con il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile agli investimenti del Contratto di programma Anas per un totale di 384 milioni di euro, partiranno definitivamente i lavori per la costruzione del collegamento Masserano- Ghemme, il cui tracciato unirà Biella all'autostrada A26, consentendo un percorso agevole e veloce verso Novara, Milano e Malpensa.

“E' un'opera strategica per la quale mi sono sin dall'inizio battuto: dopo anni di grande impegno abbiamo conseguito un obiettivo importante che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del territorio piemontese - dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto - Sono molto soddisfatto. Ringrazio il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i colleghi di governo per aver definito l’approvazione della nuova programmazione Anas”.