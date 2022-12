Da Famiglia Ramella c'è il Menu Home Experience per le Feste

Tutto pronto per le feste anche da Famiglia Ramella. Ecco il menu (www.famigliaramella.it) nel caso si voglia ordinare un Take Away Home Experience per le Feste (o per il 31/01 - 01/01)

Per il Take Away vi chiedo per favore di inviarmi un messaggio whatsapp con

- Data del take away

- Se effettuerete voi il ritiro a Biella ( via Serralunga 27 al Bistrot in data 31 pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18;30 *oppure se vi necessità la consegna effettuate nel pomeriggio del 31, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con indirizzo)

- Nominativo

- N’ di menu delle Feste

- Note eventuali (richieste/allergie)

- vostra email x conferma ordine

Ricevuta la vostra richiesta svolto il caricamento da parte nostra riceverete una email con la conferma dettagliata del vostro ordine.

Nel caso non vi sia qualcosa di gradito o in caso di domande non esitate a chiedermi (come ad esempio abbiate già ordinato e degustato il nostro menu a Natale e vogliate variarlo).

Ringraziandovi, vi auguro una buona giornata e Vi porgiamo i nostri migliori Auguri di Buon Anno.

Saluti e Buone Feste

Ivan e tutto lo Staff