Sabato a Capodanno si corre la Classica Podistica di San Silvestro

Sabato 31 dicembre l’Atletica Trivero 2001, in collaborazione con la Pro Loco di Trivero, organizza la 31a edizione della Classica Podistica di San Silvestro, che quest’anno rivestirà anche il ruolo di 1° Memorial Franco Sartori in onore del fondatore recentemente scomparso. La partenza sarà a Trivero, nel comune di Valdilana, con orario d’inizio alle 10, come indicato nella locandina allegata. Per info: 333.6725489.