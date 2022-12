Motori, ufficializzata la stagione 2023 per Serena Rodella

Appena qualche mese di stop invernale e riparte subito la stagione 2023 per la categoria velocità fuoristrada che vedrà la pilota Serena Rodella - con già 2 titoli femminili conquistati nel '21 e nel '22 - al via di ben 13 competizioni sportive.

In questi giorni è stato confermato che sarà seguita come la scorsa stagione da CF Promotion, leader nel settore delle sospensioni, da Tecnology Solution per quanto riguarda la telaistica e gli sviluppi ingenieristici senza dimenticare che Carrozzeria Bonino si occuperà della gestione sul campo gara.

Soddisfatta Rodella delle nuove modifiche per rendere ancora più prestazionale la sua Mini Tdi che sarà tutta una sorpresa al via della stagione.