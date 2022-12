Presentato il Progetto CER di Callabiana. All'evento anche Bussone di Uncem, FOTO

Grande partecipazione all'evento pubblico sabato 17 dicembre alle ore 10:00 in cui si è presentato il "Progetto CER di Callabiana".

Si è parlato di Comunità Energetiche presso i locali della Pro Loco del Comune di Callabiana. Tra i presenti c'erano i sindaci di Piatto, Camandona, Pray, Pettinengo, Veglio, ma anche del comune di Lanzo in provincia di Torino e il Presidente Uncem. In particolare Marco Bussone ha elogiato operato di Enerbit come società riconosciuta a livello regionale ormai con precise competenze in tema CER.