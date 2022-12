Il miglior profumo da uomo: TOP 10 bestseller del 2022

Ognuno di noi ha i propri gusti e scegliere il profumo da uomo giusto non è affatto semplice. Certamente, al momento dell'acquisto, vale la pena seguire puntare su fragranze apprezzate e di marchi conosciuti a livello mondiale. Gli uomini tendono a scegliere note fresche, intense, erbacee e speziate. I produttori di fragranze maschili usano anche note di cuoio, accordi fumosi e aldeidi artificiali. Le fragranze fruttate sono abbinate ad aromi legnosi o erbacei, mentre gli aromi floreali sono spesso spezzati da note più intense.

Non esiste uno standard universalmente applicabile, che definisca quale profumo da uomo sia buono, perfetto o addirittura il migliore. Esiste invece una serie di caratteristiche, o informazioni su una determinata fragranza, in base alle quali può essere sottoposto a una certa classificazione o valutazione. Tuttavia, dato che si tratta di un compito piuttosto arduo, vale la pena consultare varie classifiche dei bestseller dell’anno. A tale proposito, MAKEUP, il più grande negozio online di prodotti cosmetici e di profumeria, presente in più di 20 paesi nel mondo, ci fornisce una classifica con i profumi uomo più venduti nel 2022. Scoprila in seguito!





1 . Bleu de Chanel di Chanel

Fresco, pulito e sensuale, questo profumo uomo migliore al mondo comprende note di agrumi e menta, contrastate dal calore del pepe rosa. Nel cuore tonificante si rivelano note di zenzero, gelsomino, noce moscata, e Iso E Super. Elegante e sensuale, la sua scia intensa e persistente rivela note legnose di cedro e sandalo, muschiate, verdi di vetiver, patchouli e labdano, accompagnate da note di incenso.

L'uomo che indossa questa fragranza affascina con la sua innegabile eleganza e il suo stile, è virile, emana forza di carattere e seduce con la sua apparente sobrietà. Perché dentro di lui c'è un vulcano di emozioni, desideri e dinamismo.





2. Boss Bottled di Hugo Boss

Un classico e uno dei migliori profumi uomo, creato da Annick Menardo e Christian Dussoulier per Hugo Boss. Lanciato sul mercato nel 1998, risulta attuale fino ad oggi. È una combinazione di eleganza e stile, concepita per sottolineare il carattere e la fiducia in sé stesso di chi lo indossa. Luminosa e rinfrescante si rivela con note fresche e sensuali di prugna, mela, limone, bergamotto, muschio di quercia e geranio, che sottolineano l'individualità e la raffinatezza. Cannella, mogano e chiodi di garofano dominano le calde note del cuore speziato-floreale, bilanciando la freschezza delle note fruttate dell'inizio. La scia finale è decisamente maschile, un'armonia pulsante di legno d'ulivo, sandalo, vaniglia, vetiver e cedro.

3. 1 Million di Paco Rabanne

È una fragranza legnosa-speziata sofisticata per l'uomo che ama la vita e desidera fare una buona impressione in ogni circostanza. Luminoso, incantevole e memorabile, enfatizza in modo speciale l'individualità e lo stile di chi la indossa. Si rivela con la rinfrescante nota di menta e sfumature succose di mandarino rosso e pompelmo, che nel cuore vengono bilanciate da accordi speziati e l'aroma floreale della rosa intrecciato alla cannella. La scia finale vibrante e inebriante, avvolge a lungo con un'incantevole combinazione di note di cuoio, ambra, pregiate note legnose e patchouli Indiano.

4. Acqua di Giò di Giorgio Armani

Lanciato sul mercato nel 1996 della famosa casa di moda Giorgio Armani, il profumo da uomo fresco suona come una rinfrescante brezza marina ai primi raggi del sole. Il rinfrescante cocktail si rivela con note agrumate di lime, bergamotto, limone, arancia, gelsomino, mandarino e neroli. Gradualmente emerge il cuore della composizione olfattiva, caratterizzato dall'intreccio di un incantevole bouquet floreale di rosa inebriante, squisito giacinto, frizzante fresia bianca, sofisticata e delicata viola, ciclamino e fiori di reseda, accordi speziati-balsamici di noce moscata e sfumature fresche e pure di note marine. La scia finale combina note orientali di patchouli speziato e muschio sensuale, accordi resinosi di cedro, sfumature verdi di muschio di quercia e il profumo rinfrescante di ambra grigia.

5. Versace Man Eau Fraiche di Versace

Questa fragranza seducente ed elegante ha un carisma straordinario. Lanciata sul mercato nel 2006 è diventata subito molto popolare, rimanendo rilevante anche nel 2022. È un profumo da uomo legnoso, fresco e agrumato, creato per l'uomo audace, capace di godersi ogni momento della vita, sicuro di sé e forte. È una composizione olfattiva rinfrescante e piena di armonia. Si rivela con una combinazione fruttata-agrumata di note di carambola, limone e bergamotto, bilanciata dal pregiato aroma del legno di rosa brasiliano. Nel cuore si intrecciano note di legno di cedro, dragoncello, salvia e pepe. Il profumo trova il suo completamento in un sillage persistente, in cui si combinano note legnose, ambrate e muschiate.

6. Joop! Homme di Joop!

È uno straordinario profumo da uomo, lanciato sul mercato nel 1989. Combina in modo schietto e passionale armoniose sfumature floreali, legnose ed esotiche con accenti aspri e caldi. Si rivela con una rinfrescante combinazione di bergamotto, fiore d'arancio e limone di Amalfi. Nel cuore si combinano note di cannella, eliotropio, gelsomino, cardamomo e mughetto. Questa combinazione unica trova il suo completamento in un inebriante unione di note di vaniglia, fava tonka, sandalo, patchouli, miele, tabacco e vetiver. Questo profumo da uomo è l'incarnazione della sensualità maschile, della forza del carattere e del carisma. Si rivolge principalmente a coloro che non sono indifferenti agli aromi misteriosi, eccitanti e ricchi. Il suo suono intrigante attira e invita nel mondo della magia sconosciuta, della passione soprannaturale e dei piaceri.

7. Encre Noire di Lalique

Racchiusa in una bottiglia nera minimalista, la composizione della fragranza si rivela con note di cipresso resinoso, balsamico e fumoso. Il cuore sprigiona l'aroma del vetiver, la più sofisticata delle note maschili, sublimata in tutte le sue sfaccettature. La scia finale svela una combinazione di muschio e cashmere, rendendo la composizione intrigante e allo stesso tempo elegante e dal carattere affascinante. Encre Noire è dedicata all'uomo elegante e misterioso, pieno di fascino.

8. Explorer di Montblanc

Creato nel 2019 dai profumieri Jordi Fernandez, Olivier Pescheux e Antoine Maisondieu, ha guadagnato rapidamente riconoscimento grazie alla sapiente combinazione di essenze naturali utilizzate nella sua creazione. Simboleggia lo spirito avventuroso dell'eterno viaggiatore che, subito dopo aver completato un viaggio, inizia a progettare un altro. Questo profumo da uomo è dedicato a maschi coraggiosi e audaci, che affrontano facilmente ogni sfida.

Si apre con accenti solari e speziati di salvia e delicato pepe rosa, elegantemente accentuati da freschi accordi agrumati di bergamotto. Il cuore della composizione è intessuto da sensuali toni di cuoio e di accenti legnosi e terrosi di vetiver. L'attraente scia risuona dolcemente con caldi accordi orientali di cacao, patchouli speziato, eleganti note legnose e raffinato profumo di ambra grigia.

9. Allure Homme Sport di Chanel

È una fragranza maschile rilasciata nel 2004, che conquista ogni anno nuovi fan, risultando uno tra i più scelti profumi uomo 2022. Appartiene senza dubbio a tali profumi da uomo che rimangono al culmine della popolarità in qualsiasi momento. Unisce carattere sportivo, equilibrio, grazia ed eleganza. Riflette l'immagine del maschi moderno: coraggioso, forte, sicuro di sé, pronto ad agire e allo stesso tempo non privo di romanticismo e fascino. Questo meraviglioso effetto è creato da una composizione armoniosamente selezionata, che comprende note marine, agrumate, oltre a note di pepe, neroli, cedro, vetiver, ambra e muschio.

10. Dior Sauvage