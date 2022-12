Buon Natale in poesia da “Su Nuraghe” di Biella “cun Gesus” vestito a “sa sarda” dalle monache “Servidoras”di Oristano

In allegato alle poesie di Nicola Loi di Ortueri, inviate la vigilia e il giorno di Natale 2022 al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, l’immagine del Redentore in abiti tradizionali sardi.

Quest'anno, il "sogno" delle “Sorelle Servidoras” per la "vestizione" di Gesù Bambino era che la Sardegna e le comunità affidate all’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni (notare i due stemmi sul "lenzuolo"), potessero essere servite da sacerdoti "incarnati" a immagine de "su Verbu "umanadu". Ogni "capo di vestiario" (nominato con il suo proprio nome sardo) era accompagnato da una riflessione e da una preghiera appropriata, cosi come ogni indumento liturgico assunto per la celebrazione eucaristica. Un piccolo grande segno del "carisma-sogno" della Famiglia del Verbo Incarnato, che è quello della "inculturazione ed evangelizzazione delle culture". Il canto dei “Gosos”, Lodi di Natale (imparati durante la Novena celebrata in sardo) ha accompagnato la "vestizione".