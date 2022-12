Dal Nord Ovest - Poiana ferita da una tagliola, salvata dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Verbania sono intervenuti in frazione Granerolo, nel comune di Gravellona Toce, per soccorrere una poiana comune in difficoltà.

Dalle prime informazioni giunte alla sala operativa sembrava che l'animale fosse caduto e si fosse ferito per cause accidentali, ma all'arrivo sul posto i vigili del fuoco lo hanno liberato da una trappola artigianale di tipo tagliola a scatto, con esca sistemata da ignoti per catturare selvaggina.

La poiana ferita, una volta liberata, è stata affidata alla polizia provinciale, che ha consegnato l'animale al veterinario e ha sequestrato la trappola per condurre le indagini.