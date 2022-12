Un residente nota diverse macchie sul soffitto e tante gocce sul pavimento, teme che ci sia una perdita dal piano di sopra e lancia l'allarme nel cuore della notte.

È successo a Biella, intorno alle 3: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, si sono portati all'interno di un alloggio non più abitabile e, in parte, allagato. A causare la perdita d'acqua il malfunzionamento di un termosifone. In seguito, il danno è stato arginato e il locale messo in sicurezza.