Dice di essere stato rapito ma era a spasso a Biella con una donna

L’allarme è scattato nella notte di Natale. Un anziano di Ayas ha telefonato ai congiunti dicendo di essere stato rapito. Il figlio, allarmato, si è rivolto ai Carabinieri che, fatte le dovute indagini e dopo aver localizzato il cellulare, hanno ritrovato l'uomo a Biella, dove era arrivato in compagnia di una donna, fuori da un locale, sotto l'effetto di alcool.

Forse l’uomo è stato ‘rapito’ dal fascino della donna con la quale voleva trascorrere la notte di Natale. Per il momento l’arzillo ayassin non ha fornito ulteriori spiegazioni e rischia una denuncia d’ufficio per procurato allarme. Nessun rapitore e nessun rapito. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per capire le ragioni che hanno spinto l'imprenditore a fingere di essere in pericolo.