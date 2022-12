A Candelo ecco il calendario 2023 dedicato alle ricette tipiche di Biellese e Piemonte

“Ecco il calendario 2023, che quest'anno abbiamo dedicato alle ricette tipiche del Biellese e del Piemonte. Uno strumento informativo per la raccolta differenziata che a Candelo offre anche testimonianza di sapori e memorie da preservare”. A parlare il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social. E aggiunge: “Siamo noi amministratori, personalmente, a distribuire questi calendari ai cittadini, casa per casa: un modo in più per esservi vicini. Chi, dopo le prime settimane di gennaio, non dovesse ancora avere ricevuto una copia, potrà ritirarla in Comune a partire dal 9 gennaio”.