Biella Città Creativa: pubblicato l'avviso per la richiesta candidature del Focal Point

Nell’ambito delle attività di Città Creativa UNESCO è prevista l’individuazione di una figura denominata Focal Point, quale referente del Comune per la gestione operativa dei programmi e degli obiettivi prefissati nelle schede progettuali oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Generale UNESCO di Parigi, risulta dunque necessario individuare un nuovo il Focal Point, che vada a sostituire quello precedentemente nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 10/02/2020. Tale soggetto viene designato dal Sindaco della Città con proprio decreto.

Ricordiamo che la figura del Focal Point, così come riportato nell’application form dell’UNESCO Creative Cities Network, è il referente esecutivo della Città relativamente al coordinamento delle attività e degli obiettivi indicati nelle schede progettuali oggetto di candidatura

.E’ inoltre il responsabile per la comunicazione all’interno della Rete delle Città Creative e gestisce operativamente i programmi prefissati nelle schede Weave Memory, Weave Relations, Weave Future, Weave Talent, Weave Territory, Weave Art & Enterprise, presidia lo stato d’avanzamento del dossier di candidatura in vista del monitoraggio 2023 e predispone periodicamente report informativi sullo stato di attuazione dei programmi. Il Focal Point si rapporta, in relazione allo svolgimento del proprio incarico, con il Sindaco della Città di Biella, con l’Assessore cui è conferita la delega al progetto “Città creativa UNESCO” e con il Dirigente del Settore della struttura comunale competente per materia attraverso il quale potrà avvalersi della collaborazione degli uffici comunali; potrà avere la disponibilità di un ufficio da individuarsi in uno degli stabili comunali, nonché della strumentazione informatica necessaria allo svolgimento del proprio incarico.

Precisato che tale incarico sarà affidato ad un soggetto esterno in possesso di idonei requisiti, a titolo totalmente gratuito e senza alcun esborso a carico dell’Ente, il Comune di Biella, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Focal Point per il progetto “Città Creativa UNESCO”, con il presente avviso invita a manifestare il proprio interesse e ad inoltrare la propria candidatura, completa di Curriculum Vitae, entro e non oltre le ore 24.00 del 15/01/2023.

Avviso e documentazione completa possono essere consultati nella sezione 'Avvisi in evidenza' nella homepage del sito del comune di Biella: www.comune.biella.it .