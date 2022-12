Croce Rossa, a Biella benedizione dei nuovi mezzi in servizio FOTO

Dopo i due anni di stop la sera del 24 dicembre c’era la Croce Rossa di Biella ad aspettare i fedeli usciti dalla messa di mezzanotte presso la Chiesa di San Sebastiano. I volontari del Comitato hanno preparato vin brulè, the caldo e panettone per festeggiare tutti insieme l’arrivo del Natale.

Nell’occasione è stata data la benedizione anche ai nuovi mezzi entrati in servizio durante l’ultimo anno: un mezzo per le emergenze, uno compatibile con la culla termica per il trasporto di neonati e un mezzo da utilizzare per le situazioni di emergenza sul territorio. Erano presenti il parroco di San Sebastiano, il Consiglio Direttivo del Comitato, i fedeli che hanno seguito la messa e molti volontari giunti per dare una mano e scambiarsi gli auguri natalizi.