Santo Stefano di corsa anche a Sandigliano, ecco i premiati del 2° Cross di Cascina Andriana FOTO e VIDEO

Santo Stefano di corsa anche a Sandigliano. Nella mattinata di oggi, 26 dicembre, ha avuto luogo il 2° Cross di Cascina Andriana, organizzato da Claudio Canatone. 55 i runners presenti (con numeri in crescita rispetto alla scorsa edizione) alle due gare in programma della manifestazione podistica non competitiva.

Premiati nella 3 km Giulio Curatitoli, Federico Tassone, Federico Magagna, Alessandro Chiarati e Thomas Zecchini. Tra le donne, invece, Laura De Maria, Anna Gretti, Lisa Fiume, Daniela Pitaccolo e Veronica Grosu.

Nella 9 km riconoscimenti per Diego Rossini, Policarpo Crisci, Diego Faedo, Luca Beltrami e Massimo Aimaro senza dimenticare Donatella Fregato, Eliza Alvarez e Carmela Valli.