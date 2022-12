Conto alla rovescia per “Auguri in musica” con il Coro di Valdengo

Auguri in musica con il Coro di Valdengo. È il titolo dell'iniziativa in programma alle 21 di venerdì 30 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Biagio. Al termine dell'evento, panettone in compagnia. Alla tromba Andrea Garofano, alla tastiera Alessandro Melis e chitarra Sergio Santin.