A teatro con il Kiwanis per Fondo Edo Tempia e Angsa

Avrà un fine benefico la serata a teatro che il Kiwanis club di Biella ha organizzato per sabato 14 gennaio: al Sociale Villani andrà in scena la commedia “Otto”, prodotta da “Teatro che passione” di Torino e scritta, diretta e interpretata da Gian Carlo Fantò. Il ricavato sarà devoluto in parti uguali al Fondo Edo Tempia e all’associazione Angsa. La prevendita dei biglietti, al prezzo di 15 euro, partirà martedì 27 dicembre nel negozio Cigna Dischi di via Italia 10 e nell’agenzia viaggi Mondo Emozioni di via De Genova 5/c. Da lunedì 2 gennaio, con la riapertura dopo le feste, i tagliandi saranno a disposizione anche nella sede di Biella del Fondo Edo Tempia in via Malta 3, aperta nei giorni feriali dalle 8,30 alle 18.

“Otto” narra di Alessandro e di Maria Sole, lui chirurgo e lei gallerista che non si sono mai incontrati prima che l’unica cosa che hanno in comune, legata al numero 8, metta in comune i loro destini. Insieme a Gian Carlo Fantò reciteranno sul palco Martina Bracali e Giorgio Perona. Il Kiwanis ha scelto di sostenere le due associazioni biellesi e, in particolare, due loro iniziative specifiche. Il Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia è nato nel 2010 per restare accanto ai più piccoli quando il cancro entra nelle loro vite.

Il suo scopo è sostenere le famiglie in un momento doloroso e delicato per tutti i suoi componenti, particolarmente quando ad ammalarsi è un figlio o un genitore. Offre supporto psicologico, un laboratorio di arteterapia, di yoga, di musicoterapia che aiutano a superare i momenti difficili, le ansie e le paure, e poi c’è il sostegno materiale, con l’aiuto per la scuola o per i compiti, con i trasporti o con l’intervento diretto se la fragilità è più profonda. Ogni anni si prende cura di circa 50 famiglie. La Casa per l'Autismo che Angsa gestisce insieme alla Domus Laetitiae ha sede a Candelo e ospita educatori, psicologi, pedagogisti, psicomotricisti, logopedisti e neuropsichiatri per dare a ragazze e ragazzi autistici la possibilità di essere parte di una comunità e di sviluppare relazioni significative con altri giovani. I servizi offerti includono anche supporto alle famiglie. Attualmente vengono seguiti circa 80 bambini e ragazzi a cui viene offerta la possibilità di un futuro più funzionale e integrato.