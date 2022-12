Fermato per un controllo, aveva due coltelli nella tasca interna del giubbotto: nei guai un 30enne

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo, 30 anni nato in Romania e residente a Brusnengo, noto alle Autorità per precedenti, per il possesso ingiustificato di due coltelli. Durante un ordinario controllo del territorio gli operatori della Polizia di Stato di Biella hanno deciso di intimare l’alt ad un autovettura con a bordo due soggetti.

Una volta identificati si è appurata la presenza di alcuni precedenti penali in capo ad uno di essi, motivo per il quale gli operatori della Squadra Volante di Biella hanno deciso di approfondire il controllo. Pertanto, a richiesta degli operatori in merito all’eventuale possesso di stupefacenti o armi, entrambi i soggetti hanno mostrato il contenuto delle proprie tasche.

A quel punto, uno dei due ha estratto dalla tasca interna del proprio giubbotto due coltelli, di cui uno modello svizzero con lama lunga circa 14 cm e uno modello serramanico lungo circa 17 cm. Non riuscendo a fornire una valida autorizzazione o giustificazione in merito alla detenzione degli oggetti, gli operatori hanno proceduto immediatamente al sequestro dei due coltelli e al deferimento dell’uomo alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.