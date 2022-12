Biella, auto centra tre mezzi in sosta: Natale da dimenticare per un 58enne alla guida (foto di repertorio)

Natale da dimenticare per un biellese di 58 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 25 dicembre.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30, a Biella, all’angolo tra Corso Risorgimento e via Addis Abeba: stando alle prime ricostruzioni, l’uomo alla guida della sua auto si sarebbe scontrato con altre tre macchine in sosta per cause ancora da accertare. Ferito un 51enne che, in quel preciso istante, si trovava in piedi vicino al suo mezzo.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice verde. Indenni il conducente e la passeggera a bordo, poi raggiunti dagli agenti della Polizia locale. A loro il compito di accertare la dinamica esatta dell’accaduto.