Un successo il Presepio Vivente di Crosa, una tradizione presente da 45 anni FOTO

Nella serata del 24 dicembre si è svolta a Lessona la quarantacinquesima edizione del presepio vivente. Già dalle ore 19,30 un susseguirsi di arrivi dei partecipanti in costume ha raggiunto la chiesa parrocchiale, luogo di partenza del corteo. Alle ore 20,30 tutto era pronto e ai partecipanti si è unita una folta presenza di persone giunte per aspettare il Natale a Crosa. Così il corteo si à incamminato verso la prima borgata composto dai soldati romani, da Giuseppe, Maria e l’asinello, lo zampognaro e i pastori.

L’accoglienza riservato ai presenti è stata all’altezza della generosità degli abitanti in ogni luogo visitato. Numerose le persone anche nelle frazioni in attesa dell’arrivo dei partecipanti. Il clima mite ha senz’altro favorito la serata. Il falò ha radunato tutti nel momento della riflessione sul significato del nostro Natale. Le richieste di ospitalità formulate da un San Giuseppe particolarmente brillante nella sua esposizion , hanno trovato una altrettante risposta di rifiuto dai frazionisti che invitavano la Sacra coppia a proseguire il viaggio… non senza averli rifocillati a dovere e con loro tutti i presenti. The, vin brulè, zibibbo, cannoli siciliani, biscotti di varie fragranze, torte, cantucci, panettone, croccante artigianale prodotto in casa, oltre ad una pastasciutta alle acciughe e peperoncino sono stati apprezzati dai presenti nel momento del convivio e scambio di auguri.

La presenza del Sindaco di Lessona, Simone Cambiè, durante tutto il percorso, è stata particolarmente apprezzata. Le sue parole di augurio e riflessione hanno lasciato un segno. Le ore sono volate e l’orologio che scandiva il susseguirsi delle tappe, avanzava velocemente. Ma l’accoglienza così famigliare e festosa era difficile da interrompere. L’arrivo in una chiesa gremita per la Santa Messa di mezzanotte ha così avuto un breve ritardo che Padre Martin ha sottolineato all’inizio della celebrazione per far capire ai presenti quanto sia importante questo avvenimento in quel di Crosa. Il sacerdote, che ha sostituito Don Renzo Diaceri indisposto da tempo, si è subito integrato nel presepio, attorniato nella celebrazione dai pastori.

La nascita simbolica di Gesù Bambino, la piccola Penelope di un anno e mezzo, è stata impegnativa per la mamma Davida Viano (Maria) e per il papà Enrico Deusebio (Giuseppe) vista la vivacità della piccina nonostante la tarda ora. Al termine della funzione ancora un sorso di vin brulè e gli auguri “laici” di Babbo Natale hanno concluso la serata. Il comitato presepe vivente nel manifestare la propria soddisfazione per la perfetta riuscita di questa edizione, ringrazia tutti i partecipanti che a vario titolo hanno contribuito a questo successo.