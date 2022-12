A Bioglio festa per i 20 anni di servizio di don Luigi

Comunità di Bioglio, Piatto e Ternengo in festa per i 20 anni di servizio parrocchiale di don Luigi Tajana. Il lieto traguardo è stato festeggiato domenica 18 dicembre nella chiesa parrocchiale di Bioglio. Presenti amministrazioni comunali, forze dell’ordine, fedeli e famiglie.

“Grazie soprattutto a don Luigi – ha commentato il sindaco Stefano Ceffa sui propri canali social - Ha detto molti grazie, ha testimoniato una volta in più la sua semplicità. Vent'anni fa abbiamo salutato don Mario con una consegna: amare don Luigi più di quanto abbiamo amato lui. Non so se stiamo mantenendo la promessa ma come ha detto Luigi oggi: siamo in cammino. Una cosa è certa: il cammino dell'Amare e dell'Amore è un cammino che si nutre dell'Attesa, non solo dell'Accoglienza. E' facile accogliere, l'accoglienza è talora "rassegnazione" alla realtà, nobile azione ma che spesso tradisce il senso dell'inevitabile. L'Attesa invece è un'altra cosa, lo scriveva Tonino Bello, l'Attesa è fiducia nel mistero, è affidamento pieno e profondo nella potenza della vita che viene. Allora Luigi che oggi sia l'inizio di una nuova Attesa, che il nostro vivere come comunità sia una vivere pieno di Attesa, quella dei prossimi incontri, quella dei prossimi passi, quella dei prossimi amici, quella della prossima domenica. Non stancarti di prenderci per mano anche quando pensi che siamo noi a tirare, accompagnaci con la timidezza, la discrezione e la semplicità con cui ci hai accompagnato fino ad ora e continua ad essere Voce e mai Parola, la Parola è sempre di un Altro, anzi la parola è sempre Un Altro. Quell'Altro ce lo indichi da vent'anni e siamo felici oggi di poter dire insieme a te”.