Babbo Natale in visita a Cavaglià a bordo di un quoad (foto dalla pagina Facebook del comune di Cavaglià)

Nei giorni scorsi Babbo Natale ha fatto tappa a Cavaglià e, per far riposare le sue renne, si è fatto accompagnare dai suoi elfi a salutare i bimbi del paese, utilizzando un quad; poi ha reso felici tutti i bimbi presenti, chiamandoli per nome e consegnando loro un dono. A darne notizia l'amministrazione comunale sui propri canali social.