Vigliano, completata la distribuzione dei buoni spesa ai nuclei familiari fragili

Con venerdì 23 dicembre si è conclusa a Vigliano Biellese la distribuzione dei buoni spesa sotto forma di gift card a 64 nuclei familiari fragili del territorio, per un totale di 21.400 euro.

“Come nel biennio precedente – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Elena Ottino - abbiamo provveduto con un bando, pubblicato nella seconda metà del mese di settembre. Sono pervenute 77 domande e, nel mese scorso, è stata effettuata l’istruttoria con la verifica dei requisiti dichiarati. Sono 64 i nuclei ammessi al beneficio, cui abbiamo potuto assegnare i buoni spesa, con l’auspicio che possano essere di concreto aiuto soprattutto in questo momento complesso per molti nuclei che, fra aumenti delle bollette e dei beni alimentari, ci comunicano costantemente la propria difficoltà. L’amministrazione ha deciso di utilizzare a tal fine i fondi straordinari per il settore sociale; analogamente si sta procedendo con il bando comunale per il sostegno alla locazione, aperto fino al 23 dicembre, che si aggiunge a quello regionale, e che consentirà di poter erogare alle famiglie un ulteriore sostegno nel pagamento dell’affitto”.