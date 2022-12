Valdilana, lo stato dei lavori al Municipio di Mosso

E' stata rimossa l'impalcatura che ha consentito di svolgere la manutenzione straordinaria della facciata del Municipio di Mosso. I lavori ora proseguiranno con la sistemazione della ex cartolibreria, del portico ed ingresso, la realizzazione del bagno per disabili e la sistemazione dell'angolo esterno all'edificio.

A darne notizia il comune di Valdilana sui propri canali social: “Il costo complessivo dell'operazione è pari a € 163.000, così suddivise: €113.000 per facciata, € 50.000 per manutenzione straordinaria piano terreno e servizi igienici. L'intervento completa il precedente, finanziato con risorse comunali per € 21.000 e da privati per € 30.000, che ha visto la ristrutturazione interna del 1° piano consentendo di aprire gli uffici del Cissabo. Attualmente nel Municipio di Mosso sono presenti i seguenti servizi: uffici socio assistenziali Cissabo, uffici comunali (lunedì ore 8.30 - 12.00 istruzione, cultura e socio-assistenziale; giovedì 8.30 - 12.00 tributi) e l'ufficio Progetto SAI per l'integrazione migranti. Per valorizzare gli spazi commerciali presenti nell'edificio nelle prossime settimane saranno predisposti gli atti necessari ad individuare potenziali soggetti interessati alla gestione”.