Clean Planet a Biella, ancora rifiuti raccolti per un mondo sostenibile e pulito

Ancora iniziative a favore dell'ambiente realizzate da “Clean Planet for a green future”, uno dei tanti progetti portati avanti da YGPT, realtà internazionale che sta per “Youth for Global Peace and Transformation” (giovani per la pace e la trasformazione nel mondo). L’obiettivo? Raccogliere una nave container piena di rifiuti.

La giornata è andata in scena domenica scorsa a Biella. “Una bella mattinata trascorsa insieme – raccontano i volontari - Abbiamo raccolto circa 170 litri facendo neanche 500 metri”.