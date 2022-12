Carabinieri e Arpa, patto per la natura: droni per prevenire i reati contro l'ambiente

"Da soli si corre veloci, insieme si va più lontano". E' con queste parole che il comandante dei carabinieri del Piemonte e della Valle D'Aosta Antonio Di Stasio ha commentato la sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra Arpa e Associazione Nazionale Carabinieri Regione Piemonte per il monitoraggio ambientale attraverso i droni.

“Questo protocollo spiega come deve essere affrontata la quotidianità e i problemi: grazie a questa collaborazione possiamo raggiungere risultati eccezionali” ha affermato il comandante. La collaborazione siglata permetterà, grazie all'esperienza dell'associazione nel volo dei droni in situazioni critiche e alle attività messe in campo da Arpa, di unire le competenze e avere cose una visione delle problematiche ambientali completa. Le azioni saranno mirate ed efficaci, permettendo di intervenire in caso di emergenza, ma anche di prevenire i reati ambientali come l'abbandono di rifiuti e la nascita di discariche abusive.

"Sì, i droni servono per cercare le discariche abusive, il dissesto idrogeologico, controllare il territorio: sono strumenti ideali per dare un aiuto" ha raccontato Massimo Perotti, coordinatore Associazione Carabinieri Regione Piemonte. I droni realizzeranno mappe tridimensionali immediatamente, in tempo reale ed effettueranno misure precise. “Li per conoscere ancora meglio il territorio. Quando si deve andare a comprendere se in una determinata area si è commesso o si sta commettendo un reato ambientale è importante poter avvalersi di competenze di chi sa guidare i droni e sa che misure effettuare" ha concluso Angelo Robotto, direttore Arpa Piemonte.

"L'associazione Nazionale Carabinieri da oltre 5 anni è operativa nel campo delle nuove tecnologie applicate al settore degli aeromobili a pilotaggio remoto, i droni" ha ricordato il presidente del coordinamento regionale ANC Roberto Zocchi: "L'aspetto ambientale è determinante e imprescindibile: con la firma del protocollo d'intesa svilupperemo un rapporto di collaborazione per il bene comune" ha concluso Zocchi.