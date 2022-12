Candelo, all’ufficio postale un nuovo sportello unico per la Pubblica Amministrazione

Da giovedì 29 dicembre iniziano i lavori presso l’Ufficio Postale di Candelo. La sede di Via Iside Viana è infatti la prima in Piemonte che dal 1° febbraio offrirà i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, iniziativa nata per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale sarà dotato di uno sportello unico dove i cittadini potranno richiedere numerosi servizi della Pubblica Amministrazione: carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili, certificati giudiziari, ISEE, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica, rilascio patente nautica e denuncia e richiesta duplicati patente. Lo sportello unico dell’ufficio postale permetterà ai cittadini di Candelo di ottenere con un solo appuntamento tutto ciò di cui hanno bisogno senza doversi recare presso le sedi territoriali del Tribunale, INPS, Carabinieri, con un beneficio di semplificazione e sostenibilità.

Polis coinvolge un totale di quasi 7mila sedi dei comuni con meno di 15mila abitanti per un investimento totale di 1,12 miliardi di euro, finanziato in parte con 800 milioni di euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in parte direttamente da Poste Italiane. “Il nostro obiettivo è guidare la transizione digitale del Paese fornendo assistenza ai clienti, con personale dedicato – ha dichiarato l'Ad Matteo Del Fante - Sono circa 11 milioni le persone che hanno bisogno di essere supportate, di questi, 6 milioni hanno più di 65 anni”.

La scelta di investire sui Piccoli Comuni è una delle principali leve nella strategia di crescita di Poste Italiane. “Per noi gli uffici hanno un ruolo cruciale. È una rete potentissima, un brand consolidato che ci consente di arrivare in modo capillare sul tutto il territorio. Gli uffici postali sono per i comuni più piccoli spesso l'unico presidio istituzionale” - conclude Del Fante. «Siamo felici – commenta il sindaco di Candelo, Paolo Gelone – che il nostro paese sia stato scelto per questo progetto pilota, 35 Comuni in tutta Italia: un dialogo con Poste che come Amministrazione abbiamo portato avanti e che ora si concretizza, con un’iniziativa che è in linea con i nostri obiettivi programmatici di innovazione e servizio al cittadino. Migliorare i servizi digitali, snellire la burocrazia, renderla più semplice, efficiente e sostenibile: sono obiettivi prioritari che dobbiamo raggiungere e Candelo è in prima fila per vivere la pubblica amministrazione del futuro.».

Per poter andare incontro alle esigenze dei cittadini da venerdì 30 dicembre, fino al termine della ristrutturazione, le attività dell’Ufficio verranno trasferite presso l’ufficio postale di Vigliano Biellese in Via Libertà 3/B. Il servizio sarà sempre garantito tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35. Durante i lavori la clientela potrà rivolgersi anche ai vicini Uffici di Biella Micca, in Via Micca 34, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, a Sandigliano, in Via Roma 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45, a Gaglianico, sito in via Matteotti 47, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45 e Benna sito in via Conte Gianasso 9, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45. Nelle prime due sedi citate sono presenti ATM Postamat disponibili 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante, ricariche telefoniche e ricariche Postepay.