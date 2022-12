Auser Cossato, festa degli auguri: quasi 3 anni di impegno per il prossimo tra pandemia e guerra in Ucraina

Nei giorni scorsi si è svolta la festa degli auguri di Auser Cossato. Una bella giornata, alla presenza di volontari e amministratori locali. A fare un bilancio il presidente Marco Abate: “Sono passati solo 2 anni e 9 mesi dal marzo 2020, quando iniziai in solitaria questa avventura. Un inizio complicato, contrassegnato dalla pandemia: con la collaborazione di Pierino Crepaldi compianto presidente dell’Auser Vallestrona, che mi diede in comodato d'uso, una sua auto, iniziai in collaborazione con Comune e Cissabo, a visitare le persone in quarantena, per portare loro la spesa, fare per loro il giro dei rifiuti e in alcuni casi portare il loro cane a fare un giro in libertà. Dopo un po' si aggregò Fabrizio Cavalotti, e con lui iniziammo a portare alimenti alle famiglie che ci indicavano le parrocchie cossatesi. Pian piano si aggiunsero altri volontari e iniziammo a tessere rapporti con realtà commerciali e sociali della nostra città, così che Auser Cossato iniziò a prendere forma. Siamo stati sempre animati da buoni propositi, e abbiamo spesso raggiunto gli obiettivi che avevamo individuato”.

Poi nel novembre 2021 Auser diventa un circolo autonomo, con tanto di sede. “Il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di aiutare le persone e abbiamo continuato a fare trasporti per le persone fragili stipulando una convenzione con il Cissabo, e facendo trasporti anche con le nostre auto, e cosi stiamo continuando – sottolinea Abate - Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ci siamo subito attivati per fare la nostra parte, abbiamo aperto una raccolta di beni di prima necessità ,e abbiamo portato più di 20 furgoni al Sermig di Torino. In più abbiamo organizzato una Marcia della Pace a Cossato, patrocinata dal Comune e da altre realtà biellesi. Un successo di partecipazione. Inoltre, abbiamo voluto dedicare la nostra sede, a Elio Panozzo, una figura che ha dato lustro alla nostra città. Abbiamo collaborato con l'Emporio dei freschi di Cossato e quello della Valsessera senza dimenticare la San Vincenzo, la Parrocchia della Speranza, il Convento della Spolina, il volontariato della chiesa di San Defendente e la Casa di Riposo Gallo. Inoltre spazio al movimento, con le camminate per socializzare all'aria aperta”.

Infine ringraziamenti “alle volontarie che hanno fatto un lavoro super – conclude Abate - E questo è solo l'inizio. Abbiamo raggiunto un bel traguardo: nel 2022 184 persone hanno scelto di aderire ad Auser Cossato. Per questo è stato un piacere incontrarci: tante persone, animate dalla voglia di aiutare il prossimo...ognuno a suo modo. Grazie a tutti per aver scelto Auser”.