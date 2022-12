Arpa Piemonte, ecco quando la chiusura delle sedi

“Nel quadro nazionale degli interventi finalizzati al contenimento delle spese generali della pubblica amministrazione le sedi di Arpa Piemonte rimarranno chiuse il 30 dicembre e il 2 gennaio prossimi. La decisione è stata presa sulla base delle analisi della spesa giornaliera sostenuta dall’Agenzia per tutte le sue sedi tenendo anche conto che durante le feste natalizie si registra un minore afflusso di pubblico presso gli uffici e richieste di interventi limitate in genere alle sole emergenze”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web. E aggiunge: “Così come durante tutti i giorni festivi e prefestivi saranno garantite le attività in pronta reperibilità sia di vigilanza sul territorio, sia di attività analitica dei laboratorio a seguito di emergenze ambientali così come le attività del centro funzionale. Per attivare il servizio di pronta reperibilità chiamare il 112 - numero unico per le emergenze”.