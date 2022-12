Notte di Natale da incubo: appartamento va a fuoco, 11 persone intossicate dal fumo

E' stata una notte di Natale da incubo per i residenti di una palazzina nella Circoscrizione 6, che sono rimaste intossicate dopo che un incendio è esploso in un appartamento intorno alle 4 di notte.

Undici le persone intossicate dal fumo, altrettanti gli appartamenti che sono stati fatti evacuare - su un totale di 40 - dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Molti sono rimasti inagibili anche al termine dell'intervento.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due autoscale. Gli intossicati, medicati per "inalazione di prodotti di combustione", sono stati trasportati al pronto soccorso del Giovanni Bosco (tranne uno, una ragazza, al Maria Vittoria) in codice verde.

Sempre nella notte della Vigilia, e in particolare intorno alle 6 del mattino del 25 dicembre, paura anche in una palazzina di via Pianezza, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per l'esplosione di una caldaia di un condominio, avvenuta probabilmente per una fuga di gas. In questo caso per fortuna non ci sono stati feriti, ma soltanto qualche danno agli appartamenti.