Persona anziana in difficoltà la mattina di Natale, soccorsa da Vigili del Fuoco e 118 (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di Natale a Chiavazza. Stando alle informazioni raccolte, una persona anziana è stata soccorsa dalla squadra, a seguito di una caduta in casa. Sembra, infatti, che non riuscisse più a rialzarsi da terra. In seguito, è stata affidata alle cure del 118.