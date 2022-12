Allarme incendio a Zumaglia, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio potesse propagarsi in tutta la casa causando così conseguenze ben più gravi.

A prendere fuoco, per cause da accertare, la canna fumaria di un’abitazione situata nel comune di Zumaglia. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 22.30 di ieri, 24 dicembre: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per poco meno di due ore. Stando alle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero danni gravi alla struttura.