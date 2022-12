Mosaico di alberi e presepi per gli auguri di Su Nuraghe

Con un mosaico di immagini giungano gli auguri del Circolo Culturale Sardo di Biella. Opera composita e condivisa, realizzata con alcune istantanee domestiche postate sui social di Su Nuraghe.

Al centro, la Natività allestita sulla soglia della chiesa dei Santi Grato d’Aosta ed Eusebio da Cagliari di Canton Gurgo di Pettinengo, territorio in cui opera la Comunità sarda, in collaborazione con volontari locali.

Sono i residenti stessi del cantone ad animare con la loro generosità diverse attività con al centro il locale Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli.Accanto ad alberi e decorazioni, i presepi tradizionali, alcuni sono particolari, come quello di pasta bianca ambientato in Sardegna, altri su tela realizzati a ricamo o a pennello, altro ancora composto con i ciottoli sulla spiaggia di Goa, opera di Soci in vacanza in quella località dell’india Occidentale.

Su tutte, le immagini che giungono dalle case dei giovani Atleti di “Su Nuraghe Calcio Biella” a conferma di continuità e speranza nella tradizione, nel solco di “su connottu”, il conosciuto. Immagini e strumenti moderni che permettono di ricomporre le Comunità e di scambiarsi gli auguri al di là di geografie e di fusi orari: Buon Natale! "Bonas Pascas, Bona Pasca de Nadale!"