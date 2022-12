E' arrivato il Natale e non tutti avranno la possibilità di passarlo con parenti e amici. Per questo motivo, la Polizia di Stato ha deciso di rivolgere questo messaggio di auguri molto particolare.

E come sempre, anche durante i giorni di festa, donne e uomini della Polizia saranno presenti per garantire la sicurezza e per correre in aiuto di chiunque ne abbia bisogno.