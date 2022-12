Inaugurato nei giorni scorsi il nuovo nucleo della Residenza La Baraggia di Candelo. Ne da notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Una struttura all'avanguardia, che permetterà di accogliere al meglio tanti anziani, un fiore all'occhiello non solo per Candelo ma per tutto il Piemonte. Si tratta di un altro grande risultato per il nostro paese”.