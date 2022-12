Biella, messa in Duomo. Vescovo Farinella: “Natale porti gioia e pace” (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Biellese in festa per la festività del Santo Natale. Nella mattinata di oggi, 25 dicembre, i fedeli hanno raggiunto la Cattedrale di Biella per prendere parte al Solenne Pontificale, presieduto dal vescovo Roberto Farinella.

Proprio quest’ultimo ha affidato ai propri canali social alcune parole sulla ricorrenza: “Cari fratelli e sorelle, nel giorno di Natale siamo chiamati a rinnovare lo stupore e la gratitudine davanti al miracolo di Betlemme, che è l'evento più grande e più positivo che la storia possa conoscere. Il mistero del Santo Natale possa portare gioia e pace in particolare a coloro che sono nella sofferenza e nelle tenebre, nei luoghi e ai popoli martoriati dalla guerra, a quanti sono nella prova. Dio si è fatto vicino, non ci abbandona. Egli è venuto in mezzo a noi. Non siamo soli. Buon Natale”.