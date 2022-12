Al Duomo di Biella la Messa della Vigilia di Natale con il vescovo Farinella FOTO

La comunità biellese si è data appuntamento in Duomo nella serata di ieri, 24 dicembre, per la Santa Messa di mezzanotte, volta a celebrare la Vigilia di Natale.

A presiedere la funzione il vescovo di Biella Roberto Farinella che, sui propri canali social, ha condiviso quanto segue: “Cari fratelli e sorelle, in questa liturgia di lode sentiamo di nuovo risuonare finalmente nella notte della storia, parole di luce e di speranza: Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore (Lc 2,11). Dio non ci ha abbandonato, non ci ha lasciato in balia delle nostre fragilità. Egli ha lasciato il suo cielo per venire ad abitare in mezzo a noi, per farsi uno di noi, per aprirci la strada verso la luce e la pace”.