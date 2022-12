Non arrivando dal cielo per il maltempo, ma Babbo Natale ha fatto comunque tappa allo stadio di Biella, foto Finatti per newsbnbiella.it

Purtroppo la giornata non è stata favorevole per via del maltempo, e Babbo Natale non ha potuto lanciarsi con il paracadute per arrivare allo Stadio di Biella.

Tantissimi in ogni caso i bimbi presenti, ai quali sono stati distribuiti peluches, pacchi sorpresa, panettone e dolcetti di ogni tipo.

Presente all'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia sezione di Biella anche il Sindaco Claudio Corradino, con il Vice sindaco Giacomo Moscarola e l'assessore al Commercio Barbara Greggio.