Anche il Piazzo di Biella finisce nel mirino dei ladri

Ladri in azione al Piazzo di Biella. Nella mattinata di ieri, 23 dicembre, una donna di 53 anni ha allertato le forze dell’ordine dopo aver trovato alcune stanze a soqquadro: stando, infatti, alle ricostruzioni del caso, uomini a volto coperto si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione passando dalla porta finestra e, dopo aver rovistato nell’alloggio, avrebbero sottratto qualche monile in oro. Il danno è in fase di quantificazione. Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri.