Cossato, il Natale alle Parrocchie di San Martino e San Defendente

“Ringraziando tutte le persone che si adoperano per tenere vive la Comunità e le strutture auguro a voi e alle vostre famiglie, in particolare alle persone più sole o segnate dalla malattia, un Natale di sobrietà e un 2023 più pacificato per tutti ! La riuscita del Natale e di una esistenza un po' più serena dipendono anche da noi.”.

Questo l'augurio di Natale di Don Mario Marchiori, parroco di San Martino e San Defendente a Cossato.

E questo il programma delle celebrazioni delle due parrocchie.

Oggi, sabato 24 dicembre, Vigilia di Natale, a San Martino prove dei canti alle 19:30 e alle Celebrazione Eucaristica alle 20. A San Defendente prove dei canti alle 21:30, Celebrazione Eucaristica alle 22.

Il giorno di Natale del Signore, Solenne Celebrazione Eucarestica alle 9 a San Martino, e alle 10:30 a San Defendente.

Sabato 31 dicembre alle 18:30 Celebrazione a San Martino con il Te Deum.

Domenica 1 gennaio 2023, Festa della Madre di Gesù, Giornata della Pace, Celebrazione Eucaristica alle 9 a San Martino, e alle 10,30 a San Defendente.

Venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore alle 9 a San Martino, alle 10:30 a San Defendente.

Domenica 8 gennaio, Battesimo di Gesù, Memoria di San Defendente, alle 9 a San Martino, alle 10:30 a San Defendente. Alle 15 Celebrazione nell’Oratorio di San Defendente in Frazione Ronco.