A2A Cavaglià, 3 lavoratori prima licenziati e poi reintegrati

Sono stati reintegrati i 3 lavoratori dell’impianto di selezione rifiuti A2A di Cavaglià, licenziati nelle scorse settimane a seguito della protesta del 28 novembre davanti allo stabilimento, che ha coinvolto 26 dipendenti.

Licenziamenti che il sindacato Filcams CGIL ed il datore di lavoro, la cooperativa fiorentina Orologio (gestore di un cantiere di lavoro per A2A a Cavaglià con un centinaio di lavoratori), avevano motivato in maniera diversa.

“I 26 lavoratori – scriveva Filcams - scioperavano in maniera autonoma portati al limite dalle situazioni economiche e lavorative. In modo pacifico si sono riuniti fuori dai cancelli dello stabilimento, senza bloccare né i lavoratori che volevano entrare regolarmente né tanto meno i mezzi che dovevano scaricare i rifiuti. Tutto questo dimostrato dal mancato intervento delle forze dell’ordine presenti sul posto. La cooperativa ha però contestato questi lavoratori, arrivando a sospendere e addirittura licenziare”.

“Mentre manifestavano, – replicava Stefano Giardina, Direttore Area Ambiente di Orologio - tre lavoratori hanno giustificato l'assenza in turno con invio di un certificato medico riportante un dato non veritiero: il giorno 28 novembre nell’orario della manifestazione. Questa condotta è stata da noi ritualmente contestata ai tre lavoratori, i quali non hanno saputo giustificare l'accaduto: anzi, hanno replicato sostenendo (di nuovo riferendo qualcosa di non corrispondente a realtà) di aver inviato un certificato solo relativamente ai giorni successivi e non anche per il 28 novembre. Per questo motivo, abbiamo deciso di sanzionare tali condotte con il licenziamento, perché crediamo che solo sulla trasparenza e sulla reciproca fiducia possa fondarsi il rapporto tra datore di lavoro e i lavoratori”.

“La contestazione – precisa Giardina – riguardava la tipologia contrattuale: i lavoratori chiedono l’applicazione del contratto Federambiente, noi il contratto multiservizi Precisiamo anche che la protesta è stata meno pacifica di quanto riferito dai mass media: il servizio essenziale che svolgiamo a Cavaglià è stato provvisoriamente impedito e i manifestanti hanno interdetto l'accesso dei mezzi, causando disagi mitigati solo grazie alla messa a disposizione della committenza di un ingresso secondario per i mezzi che dovevano entrare in impianto. Proprio per ristabilire il miglior clima sul cantiere, abbiamo raccolto la richiesta delle sindacati di sederci ad un tavolo di confronto in merito al clima di protesta e malcontento nel quale si sono questi fatti si sono verificati, e speriamo di riuscire a stabilire un dialogo costruttivo con la squadra di lavoro”.

Dialogo costruttivo che è appunto sfociato nel reintegro dei 3 lavoratori licenziati come come comunica Filcams CGIL: “Abbiamo impugnato i provvedimenti perché li ritenevamo ingiusti e lesivi al diritto allo sciopero, e indetto lo stato di agitazione. Dopo lunghe trattative, l’azienda ha ritirato tali provvedimenti e disposto l’immediato reintegro dei lavoratori coinvolti. “LA LOTTA PAGA”