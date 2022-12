Si corre anche nelle feste con il Cross di Cascina Andriana e La Sgambata di Santo Stefano

Due gli appuntamenti il 26, il giorno di Santo Stefano, con lo sport.

26 dicembre, Sandigliano. 2° Cross di Cascina Andriana, manifestazione podistica non competitiva con camminata ludico motoria libera a tutti, nordic walking. Il ritrovo sarà alle ore 8.30 a Cascina Andriana. La partenza: ore 10 cross corto di km 3 ( 1 giro ); ore 10.25 cross lungo di km 9 ( 3 giri ). Iscrizione: euro 7 pacco gara a scelta playd oppure cuffia invernale. Verranno premiati primi 5 arrivati m/f sia km 3 che km 9. Attenzione tassativo ogni atleta dovrà scegliere a che gara partecipare dei 2 cross in programma, non potrà farli entrambi invia eccezionale potrà fare il secondo fuori gara. Ristoro fine gara. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose, durante e dopo la manifestazione. Sorteggio finale con premi di valore e non. Info: Canatone Claudio cell3664159654.

26 dicembre, Biella, Tapa Run for Christmas. Allenamento collettivo a strade aperte tra Piazzo, Parco del Bellone e le vie del centro storico. A organizzare "La sgambata di Santo Stefano", "Tapa for Christmas" è Tapa Run Biella. Il ritrovo è alle ore 10 a Biella in piazza Martiri. Al termine sarà offerto a tutti un the caldo. Info: Mario 389.8058947 e Gianni 339.6257800