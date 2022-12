Fine anno col botto per MMA Spazioforma Biella

Dopo il periodo di pandemia, che ha fermato molte palestre e atleti, le competizioni sono ricominciate, per tutti gli sport, aver perseverato ad allenarsi, anche in un periodo "oscuro" sta cominciando a portare risultati per coloro che non hanno mollato e si sono allenati quando era difficile farlo. E' questo il caso degli atleti del team MMA Biella Spazioforma che il 10 di dicembre a Roma, alla coppa italia federale, portano a casa un primo posto pesantissimo con Ahmed Mounir nelle MMA fino a 57kg.

Nella stessa competizione, Bravo Harold e Piccioni Enrico devono arrendersi ad avversari più esperti. Nel weekend successivo, sono diversi gli atleti del team guidato da Basilio Tazio impegnati a Castelletto Ticino sia nelle MMA che nel Brazilian Jiu Jitsu/Grappling. Mounir si ripete vincendo la propria categoria di MMA concludendo ogni match prima del limite. Piccioni Enrico si classifica al primo posto nelle MMA -61kg e al terzo posto nel Grappling.

Paduano Davide Si classifica al primo posto nelle MMA -71kg, mentre Luchian Alex si classifica al primo posto parimerito nella categoria MMA -66kg e al secondo posto nel Grappling. Fornasier Giovanni si classifica al Terzo Posto nel Grappling -66kg I corsi, sia adulti che bambini proseguiranno senza interruzione per tutto il periodo festivo in preparazione dei prossimi appuntamenti a partire da febbraio 2023.