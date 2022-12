Appuntamento da non perdere a Callabiana per la ricorrenza di Santo Stefano. Dalle 14.30 di lunedì 26 dicembre si avrà la possibilità di scoprire i presepi nei percorsi 1 e 2, immersi nel bosco e quelli di frazioni Trabbia, anche in notturna fino alle 19.

Dalle 15.30, invece, apertura del villaggio di Babbo Natale, con la partecipazione della banda musicale di Tavigliano. Sarà a disposizione anche cioccolata calda e vin brulè, insieme alla visita dell'albero di Natale più alto del Biellese.