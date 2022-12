I consigli del fine settimana di newsbiella.it del 23, 24, 25 dicembre

Venerdì 23 dicembre

- Mezzana, Babbo Natale dalle 15 dagli Amici del Laghetto all'area sportiva. A tutti i bimbi sarà offerta la merenda

- Mezzana, festa di Natale alla casa di risposo dalle 10

- Ponderano, dalle 11:00 alle 12:00 il Coro del Centenario degli Alpini sarà all' Ospedale di Ponderano, Via dei Ponderanesi, per portare l'atmosfera natalizia e raccogliere fondi da destinare all'Ospedale.

- Cossato, alle ore 20,45 presso il Teatro Comunale di Cossato, cerimonia delle Benemerenze del Coni

Sabato 24 dicembre

- Masserano, Frazione Rongio Superiore, dalle 22,30 festa della Vigilia e falò. Alle 23,30 Santa Messa

- Biella, dopo due anni di stop, da mezzanotte ritorna il vin brulè organizzato dai volontari della Croce Rossa di Biella fuori dalla Chiesa di San Sebastiano.

- Biella, Santa Messa della notte della Vigilia alle ore 24 in duomo presieduta dal vescovo. La celebrazione, animata dal Coro Parrocchiale, è preceduta alle ore 23.15 dalle veglia di preghiera.

- Mosso, a Valdilana in frazione di Marchetto. Il ritrovo è alle 20.15 dove è allestita la capanna del Presepe Gigante per la distribuzione di fiaccole, con partenza alle 20.30. Alle 21.30 si accende il falò a Marchetto, nel prato della Bunda. Gli organizzatori distribuiranno vino caldo, cioccolata e panettone.

- Biella, in Piazza Santa Marta al centro di Via Italia a Biella, il Coro del Centenario si esibisce per raccogliere fondi anche con la vendita dei Panettoni degli Alpini.

- Campiglia Cervo, la comunità si ritroverà alla chiesa parrocchiale per prendere parte alla Santa Messa, in programma alle 18.30. Seguirà l'apericena, assieme alla tombola. In tal sede, si potrà visitare presepi e Babbi Natale in legno sparsi per la piccola frazione.

- Biella, Babbo Natale paracadutista ore 15 allo Stadio La Marmora

Domenica 25 Dicembre

- Biella, il giorno di Natale mons. Vescovo presiederà il Solenne Pontificale alle ore 10.15.