Gli auguri di Natale alla Casa di Riposo di Mezzana, il Sindaco: "Voglio bene a tutti voi" FOTOGALLERY

Padre Luca ha celebrato, questa mattina, 23 dicembre, la Messa per gli ospiti della Casa di riposo di Mezzana, occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e per fare festa.

Ad ogni ospite, preparati dal personale della struttura, un dono personalizzato, consegnato da un panciuto Babbo Natale, che ha sorpreso e fatto felici tutti quanti che per l'occasione si sono riuniti per celebrare in anticipo il Natale.

Il Sindaco di Mezzana, Alfio Serafia, ha rivolto un saluto affettuoso agli ospiti e al personale della RSA da cui ha ricevuto un caloroso applauso.