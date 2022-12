A Candelo un Natale da fiaba con "Ruetto"

Il Comune di Candelo nell'ambito all'Assessorato alla gentilezza, ha presentato ieri giovedì 22 dicembre una pubblicazione rivolta ai bambini del territorio e ai piccoli visitatori di tutta Italia: “Un lavoro legato a cultura, sensibilizzazione, educazione e valorizzazione, un piccolo volume dedicato ai bimbi perché imparino a conoscere e ad amare Candelo, ma anche in senso più ampio ad amare e rispettare la natura e gli altri” le parole del Sindaco Paolo Gelone ai bambini alla presentazione del volume, tenutasi stamane presso la scuola primaria di Candelo. “Un regalo dell’Amministrazione per voi e per le vostre famiglie” continua Paolo Gelone “perché è importante che voi, che diverrete magari i futuri amministratori di Candelo, possiate innamorarvi del vostro paese fin da piccini”.

Tutti i bambini della scuola primaria di Candelo riceveranno una copia di questa piccola fiaba con protagonista “Ruetto”, la mascotte del borgo medievale di Candelo: una storia poetica e sognante che vuole trasmettere ai bambini il valore dell’amicizia e l’importanza di guardare al mondo che ci circonda con gli occhi del cuore, per apprezzarne la bellezza, come quella del Ricetto e della Baraggia.

“Il volume si propone di rendere queste tematiche alla portata dei bambini” racconta l’Assessore alle Finanze con delega alla Gentilezza Lorena Valla “conducendoli in un mondo fantastico ma allo stesso tempo ispirato alla realtà, per far loro scoprire la storia del luogo, per avvicinarli ai libri e alla lettura, ma anche per offrire loro una storia che possa convincerli a credere in se stessi e nei propri sogni” La pubblicazione, il cui testo è stato ideato proprio dall’Assessore alla gentilezza Lorena Valla, è accompagnata dai disegni di Riccardo Fiore, disegnatore e illustratore oggi scomparso, nonché di una giovane artista candelese, Samantha Seguini (in arte “Lo Scoiattolo Rosso”).

Per il suo valore socioculturale, il volume ha ricevuto importanti patrocini a livello nazionale e regionale: Ministero per i Beni e le attività culturali, Centro per il libro e la lettura di Roma, Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Provincia di Biella, ATL Biella Valsesia Vercelli SCRL, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte- UFFICIO X – Ambito Territoriale di Biella, Associazione Culturale Cor et Amor, Movimento Mezzopieno Anche l’Assessore Regionale Chiorino, seppure non presente per impegni istituzionali, ha voluto partecipare a questo momento con una sua dichiarazione "Candelo è l'orgoglio della storia del nostro territorio.

La sua bellezza sa di magia e ci immerge in un'atmosfera medievale grazie al suo Ricetto, uno dei borghi meglio conservati d'Europa. Lo guardiamo anche noi con lo stupore negli occhi, come quello dei bambini e dei loro sogni: la bellezza salverà il mondo, il nostro territorio e la nostra Nazione" Il volume non ha finalità di lucro e verrà distribuito gratuitamente alle scuole di Candelo e ai piccoli visitatori del Ricetto provenienti da tutta Italia nell'ambito degli eventi per il Natale dentro e fuori il borgo medievale.