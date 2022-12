Dal Nord Ovest - Travolto dalla sua auto all'uscita dal garage, gravissimo al Cto

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 dicembre, in un condominio di via Casalegno a Nichelino: per ragioni ancora da chiarire, all'interno di un box un uomo è stato schiacciato dalla propria auto.

Il fatto è successo attorno alle ore 19. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la persona aveva lasciato la propria auto sulla rampa in salita per chiudere il garage: probabilmente il freno a mano non era stato tirato bene, la vettura ha preso velocità investendolo in pieno.

Solo l'intervento dei Vigili del fuoco è servito ad estrarre il corpo dell'uomo, poi affidato ai sanitari del 118, che lo hanno portato d'urgenza al Cto in condizioni molto gravi. Intanto gli agenti della Polizia locale stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.