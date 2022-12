Feriti, maltrattati, lasciati senza acqua e cibo: 5 cani salvati dalla Polizia Locale di Gaglianico

Nei giorni scorsi, a Gaglianico, sono giunte alcune segnalazioni alle forze dell'ordine circa lo stato di salute precario, sotto il il profilo igienico-sanitario, di 5 cani.

Come accertato dalla Polizia Locale, gli animali erano rinchiusi in un'area esterna recitata, sottoposti al freddo e al gelo, privi di acqua e cibo e tenuti in una condizione di stress emotivo e comportamentale precario tanto che si sarebbero aggrediti tra loro. Alcuni di loro avrebbero riportato lesioni agli arti e all'addome.

Una volta informati, gli agenti si sono portati sul posto nella giornata di ieri, 22 dicembre, insieme al personale veterinario che ha provveduto a soccorrere i cani, ora accolti in una struttura protetta. Due di loro sono in clinica, uno dovrà sottoporsi ad un delicato intervento. Il proprietario, un 25enne già noto alla forze dell'ordine, verrà molto probabilmente denunciato per maltrattamento di animali.